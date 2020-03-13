Суд рассмотрит жалобы Кокорина и Мамаева на приговор

Жалобы форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева на приговор рассмотрит второй кассационный суд. Заседание пройдёт 20 апреля.
«У нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Мы считаем, что в действиях ребят не было ст. 213 «Хулиганство», — цитирует «360» адвоката Кокорина Татьяну Стукалову.
Ранее Кокорин рассказал, что его дело было заказным. Футболист отметил, что с ними работали 18 следователей. Некоторые из них говорили задержанным, что у них есть приказ, который нужно выполнить.
Напомним, Мамаев и Кокорин вышли на свободу в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению. Футболисты отбывали наказание за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года. Позднее Павел заключил соглашение с «Ростовом», Кокорин остался игроком «Зенита», однако клуб отдал его в аренду в «Сочи».
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