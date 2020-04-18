Болельщики выбрали Дель Пьеро самым великим игроком «Ювентуса» за последние 25 лет

Итальянское издание Tuttosport провело опрос среди читателей, на тему того, кто является самым великим игроком «Ювентуса» за последние 25 лет.

16 футболистов, которые выступали за туринский клуб за последние 25 лет были разбиты на 8 пар по системе плей-офф. Довольно ожидаемо победил итальянский нападающий Алессандро Дель Пьеро, набравший в финальном опросе 93% голосов, против 7% у чешского форварда Павла Недведа.

Результаты опроса в выборе самого великого игрока «Ювентуса» за последние 25 лет. Фото: Tuttosport.com

Стоит отметить, что до полуфинала дошёл экс-полузащитник «Интера» и «Милана» Андреа Пирло, выступавший за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. Он набрал на стадии 1/4 финала 59% голосов в паре с нападающим Криштиану Роналду, тем самым выбив португальца из участия в импровизированном турнире.

В первом же туре голосования выбыли такие звёзды как Зинедин Зидан, Эдгар Давидс, Златан Ибрагимович и Карлос Тевес.

Дель Пьеро выступал за «Ювентус» с 1993 по 2011 год. Он принял участие в 706 матчах во всех турнирах, отметившись 290 забитыми мячами и 81 результативной передачей.

На «Чемпионате» доступно видео, в котором рассказываются 10 фактов о звезде «Ювентуса» — Алессандро Дель Пьеро.