Виллиан: матчи без зрителей — хорошая идея, но нужно действовать осторожно
Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Английской Премьер-лиге.
«Мне кажется, матчи без зрителей — неплохая идея, но надо действовать осторожно и понимать риски. Возможно, у кого-то из футболистов будет коронавирус, а мы будем играть друг против друга. Соответственно, я заражаюсь вирусом, после матча еду домой и передаю вирус жене и дочерям. Надо быть осторожными», — приводят слова Виллиана Sky Sports.
Кроме того, Виллиан заявил о желании доиграть за «Челси» до конца сезона, несмотря на истекающий контракт.
«Конечно, я, как и всегда, хочу отдать всё ради „Челси“, до конца контракта, до конца чемпионата. Мы с клубом должны это обсудить, но я не вижу никаких проблем», — сказал Виллиан.
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