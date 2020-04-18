«Горд быть вашим тренером!» Доменико Тедеско поздравил «Спартак» с 98-летием

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поздравил клуб с днём рождения. Сегодня, 18 апреля, «Спартаку» исполняется 98 лет.
«Привет, красно-белые! Очень надеюсь, что у вас и ваших близких всё хорошо! «Спартак» – это большой клуб, с богатой историей. У нас были и взлёты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Я горд быть вашим тренером, и, надеюсь, мы скоро увидимся», — сказал Тедеско в ролике, опубликованном на странице „Спартака“ в "Инстаграме".
Ранее команду с днём рождения поздравил бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК.
«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечных Доменико Тедеско одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений.
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