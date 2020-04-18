Источник: «Наполи» поборется за Азмуна с «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» заинтересовался нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno.
«Атлетико» поборется за форварда с «Наполи», который также хочет приобрести иранца. Сумма трансфера может составить около € 25 млн. Есть информация и об интересе «Вест Хэма» к Азмуну.
Ранее сообщалось, что представители «Наполи» контактируют с окружением 25-летнего иранского футболиста. Отмечается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли настолько большой поклонник Сердара, что следит за его игрой уже несколько месяцев. В услугах Азмуна заинтересованы и несколько клубов английской Премьер-лиги.
Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года. Ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 мячей (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач.
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