«Реал» решил отказаться от приобретения Гарри Кейна из-за кризиса

«Реал» решил отказаться от приобретения нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает Daily Mail.



По информации источника, 26-летний форвард был приоритетной целью «сливочных» в летнее трансферное окно, однако руководство «Реала» решило воздержаться от покупки игрока из-за нестабильной финансовой ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также отказался от покупки Кейна, которого «Тоттенхэм» из-за долгов готов отпустить за £ 200 млн (€ 228 млн).



Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В этом сезоне забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» не планирует приобретать Гарри Кейна