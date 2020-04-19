«Реал» решил отказаться от приобретения Гарри Кейна из-за кризиса

«Реал» решил отказаться от приобретения нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 26-летний форвард был приоритетной целью «сливочных» в летнее трансферное окно, однако руководство «Реала» решило воздержаться от покупки игрока из-за нестабильной финансовой ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также отказался от покупки Кейна, которого «Тоттенхэм» из-за долгов готов отпустить за £ 200 млн (€ 228 млн).
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В этом сезоне забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.
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