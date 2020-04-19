Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» решил отказаться от приобретения Гарри Кейна из-за кризиса

«Реал» решил отказаться от приобретения Гарри Кейна из-за кризиса
Футбол / Англия 0

«Реал» решил отказаться от приобретения нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 26-летний форвард был приоритетной целью «сливочных» в летнее трансферное окно, однако руководство «Реала» решило воздержаться от покупки игрока из-за нестабильной финансовой ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также отказался от покупки Кейна, которого «Тоттенхэм» из-за долгов готов отпустить за £ 200 млн (€ 228 млн).

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В этом сезоне забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» не планирует приобретать Гарри Кейна
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020