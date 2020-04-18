«Манчестер Юнайтед» не планирует приобретать Гарри Кейна

«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает Sky Sports.



Ранее сообщалось, что из-за долгов «Тоттенхэм» может продать Кейна в «Манчестер Юнайтед» за £ 200 млн (€ 228 млн). По информации источника, манкунианцы не готовы приобретать 26-летнего форварда за такую сумму. В «Манчестер Юнайтед» решили отказаться и от покупки полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. При этом «красные дьяволы» сохраняют интерес к игроку дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.



Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Тоттенхэм» может продать Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за € 228 млн из-за долгов