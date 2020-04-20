Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo.
Футболист занял 44-е место. Муса выступал за «Лестер» с 2016 по 2018 год. За английский клуб нигерийский форвард провёл 33 матча, в которых забил 5 голов. В 2018 году «Лестер» продал Мусу в «Аль-Наср».
Муса выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2016 год, а также в 2018 году на правах аренды. Нападающий провёл 184 матча за московский клуб, забил 61 мяч и отдал 32 результативные передачи. Также Муса с 2010 года выступает за национальную команду Нигерии.
В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 17 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых записал на свой счёт 5 результативных передач.
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Отъезду в Португалию лучшего бомбардира «Спартака» посвящается.
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