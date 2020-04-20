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Экс-президент «Барселоны» Росель: в первый день в тюрьме мне дали презервативы и вазелин

Экс-президент «Барселоны» Росель: в первый день в тюрьме мне дали презервативы и вазелин
Футбол / Испания 0

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал о своём пребывании в тюрьме.

«Помню, как в первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина. Меня это немного обеспокоило. Самый трудный день в тюрьме? Каждый из тех дней, когда адвокат приходил и говорил, что нам отказано в досрочном освобождении. Это происходило 13 раз.

Думаю, я стал сильнее в тюрьме. Там ты либо умираешь изнутри, либо крепнешь. Моя жена Марта была серьёзной опорой. Как и мои родители, братья и друзья», — приводит слова Роселя Mundo Deportivo.

Напомним, Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

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