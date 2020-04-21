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«Контракт? Меня это не волнует». Ван Перси вспомнил, как ван Гал сказал ему уйти из «МЮ»

«Контракт? Меня это не волнует». Ван Перси вспомнил, как ван Гал сказал ему уйти из «МЮ»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился воспоминаниями о разговоре с экс главным тренером команды Луи ван Галом.

«У меня состоялся разговор с ван Галом, и он сказал: «Ладно, Робин, наши пути расходятся. Я тренер, ты игрок – ты должен уйти, твоё время прошло». Я ответил: «Да, но у меня всё ещё есть контракт?» А он сказал: «Меня это не волнует». Безжалостно. Я чувствовал, что что-то грядёт, но не ожидал, что оно будет таким беспощадным. И то, как он это произнёс… Когда слышишь подобное, в твоей голове появляется очень много мыслей. У меня был контракт, моя семья была счастлива, это был мой 11-й год в Англии. Нам нравилось жить там. Что дальше? Мои дети ходят в школу, у них есть друзья и всё такое. И за секунду всё это сливается воедино в своей голове. Как на такое отреагировать?

Я сказал: «Посмотрим, что произойдёт. Это ваше мнение. Но у меня есть контракт, и я счастлив в Англии и в «Манчестер Юнайтед». Так что посмотрим». Я встал, пожал ему руку и ушёл», — цитирует ван Перси Goal.com со ссылкой на High Performance Podcast.

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