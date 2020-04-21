«Контракт? Меня это не волнует». Ван Перси вспомнил, как ван Гал сказал ему уйти из «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился воспоминаниями о разговоре с экс главным тренером команды Луи ван Галом.
«У меня состоялся разговор с ван Галом, и он сказал: «Ладно, Робин, наши пути расходятся. Я тренер, ты игрок – ты должен уйти, твоё время прошло». Я ответил: «Да, но у меня всё ещё есть контракт?» А он сказал: «Меня это не волнует». Безжалостно. Я чувствовал, что что-то грядёт, но не ожидал, что оно будет таким беспощадным. И то, как он это произнёс… Когда слышишь подобное, в твоей голове появляется очень много мыслей. У меня был контракт, моя семья была счастлива, это был мой 11-й год в Англии. Нам нравилось жить там. Что дальше? Мои дети ходят в школу, у них есть друзья и всё такое. И за секунду всё это сливается воедино в своей голове. Как на такое отреагировать?
Я сказал: «Посмотрим, что произойдёт. Это ваше мнение. Но у меня есть контракт, и я счастлив в Англии и в «Манчестер Юнайтед». Так что посмотрим». Я встал, пожал ему руку и ушёл», — цитирует ван Перси Goal.com со ссылкой на High Performance Podcast.
- 21 апреля 2020
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