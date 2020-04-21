Кто из россиян лучше всех играл в ведущих европейских чемпионатах?
Многие российские футболисты выступали и выступают в клубах ведущих европейских чемпионатов. Дмитрий Аленичев в своё время играл за такие клубы, как «Рома», «Перуджа» и «Порту», Андрей Аршавин выступал в составе лондонского «Арсенала», Андрей Канчельскис защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Рейнджерс», Валерий Карпин играл за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту», Александр Мостовой был игроком «Бенфики», «Кана», «Страсбурга» и «Сельты», а Игорь Шалимов выступал в составе «Фоджи», «Интера», «Болоньи» и «Наполи».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто из россиян лучше всех играл в ведущих европейских чемпионатах?
Принять участие в опросе можно, перейдя о ссылке.
Канчельскис: мы с Аршавиным не подвели российский футбол, показали путь другим
Читайте также
- 21 апреля 2020
-
21:09
-
20:58
-
20:47
-
20:38
-
20:33
-
20:13
-
20:12
-
19:56
-
19:49
-
19:37
-
19:32
-
19:11
-
19:02
-
18:44
-
18:38
-
18:23
-
18:22
-
18:08
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:40
-
17:33
-
17:16
-
17:15
-
17:02
-
16:58
-
16:48
-
16:44
-
16:33
-
16:11
-
16:09
-
16:04
-
15:39
-
15:29
Партнерский контент