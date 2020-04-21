Кто из россиян лучше всех играл в ведущих европейских чемпионатах?

Многие российские футболисты выступали и выступают в клубах ведущих европейских чемпионатов. Дмитрий Аленичев в своё время играл за такие клубы, как «Рома», «Перуджа» и «Порту», Андрей Аршавин выступал в составе лондонского «Арсенала», Андрей Канчельскис защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Рейнджерс», Валерий Карпин играл за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту», Александр Мостовой был игроком «Бенфики», «Кана», «Страсбурга» и «Сельты», а Игорь Шалимов выступал в составе «Фоджи», «Интера», «Болоньи» и «Наполи».



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто из россиян лучше всех играл в ведущих европейских чемпионатах?

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