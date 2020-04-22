Каррагер: в раздевалке Суарес отрицал, что укусил Ивановича

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился воспоминаниями об инциденте в матче чемпионата Англии сезона-2012/2013 с «Челси». Тогда нападающий Луис Суарес укусил защитника Бранислава Ивановича.



«Зайдя в раздевалку, Луис поначалу отрицал, что укусил Ивановича. Вероятно, он надеялся, что этот момент не попал на камеры. Думаю, тот инцидент серьёзно повлиял на следующий сезон «Ливерпуля», потому что Суарес был дисквалифицирован на семь или восемь матчей. В начале новой кампании он пропустил четыре или пять стартовых встреч. В тот сезон «Ливерпуль» практически стал чемпионом, а Луис был их лучшим игроком», — цитирует Каррагера Goal.com со ссылкой на Sky Sports.



Напомним, укус Ивановича был не единственным в карьере Суареса, ныне выступающего за «Барселону». Аналогичные инциденты происходили с ним в «Аяксе» и сборной Уругвая.

Луис Суарес сможет вернуться на поле, когда возобновится чемпионат Испании