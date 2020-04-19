Луис Суарес сможет вернуться на поле, когда возобновится чемпионат Испании

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес восстановился после травмы и готов приступить к тренировкам в общей группе, сообщает Sport.es.

По данным источника, футболист будет полностью готов вернуться на поле, когда возобновится чемпионат Испании. Форвард перенёс операцию на колене в январе. Сроки восстановления игрока должны были составить около четырёх месяцев, но он сумел вернуться быстрее.

Напомним, что в настоящее время розыгрыш Примеры приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Суарес перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 81,72 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.