Луис Суарес сможет вернуться на поле, когда возобновится чемпионат Испании

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес восстановился после травмы и готов приступить к тренировкам в общей группе, сообщает Sport.es.
По данным источника, футболист будет полностью готов вернуться на поле, когда возобновится чемпионат Испании. Форвард перенёс операцию на колене в январе. Сроки восстановления игрока должны были составить около четырёх месяцев, но он сумел вернуться быстрее.
Напомним, что в настоящее время розыгрыш Примеры приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Суарес перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 81,72 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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