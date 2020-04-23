Андрей Шевченко: понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне её главный тренер Андрей Шевченко рассказал, как изменилась его игра после перехода в «Милан».

«Переход в Милан не мог не повлиять на мою игру в сборной. Теперь я приезжал туда с совершенно другой готовностью к соревновательному ритму. В Италии приходилось играть, по сути, каждые три дня — и это были поединки с максимальной отдачей. Впрочем, самое важное изменение — я начал больше забивать. В первом же отборочном турнире после перехода было много голов, потому что в Италии я сильно повысил свою реализацию. Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов — и усердно над этим работал. У меня во многом изменилось понимание требований к нападающему. Я помню, как Валерий Лобановский, став тренером сборной, сказал, что теперь Андрея Шевченко нужно возвращать к тому футболу, в который он играл раньше. Но это вполне нормальная ситуация — в моём клубе была совсем другая структура игры. В национальной команде нападающие часто работали не только над завершением атак, но и над их организацией. Но в этом и суть работы тренера в сборной — быстро перестроить футболистов под своё видение», — приводит слова Шевченко Zbirna.

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/2009.

Ранее Шевченко принял участие в челлендже от Новака Джоковича.