Евсеев — о Зидане: держал его буквально зубами. Впился в его знаменитую лысину до крови

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил, как играл против Зинедина Зидана в матчах «Локомотива» с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов сезона-2002/2003.
«Играть против такого футболиста — это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность. Когда „Локомотив“ попал в Лиге чемпионов на «Реал», нам достался лучший состав в истории мадридцев. А лучшим из лучших был Зидан. Чемпион мира. Чемпион Европы. Обладатель «Золотого мяча».
Техника владения мячом у Зидана была запредельная. Не говоря уже о футбольном интеллекте. Иногда казалось, что перед тобой машина. Ошибок он почти не допускал. Любил быть с мячом, но при этом часто играл в одно касание.
Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться предугадать, как Зидан сыграет.
Держал его буквально зубами. В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнёсся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения. «Локомотив» был тогда очень сыгранной и устойчивой командой. В Мадриде мы сыграли вничью 2:2, в Москве уступили 0:1. Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах», — написал Евсеев.
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Вадима Евсеева.
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