Давид Луис отпраздновал день рождения в компании четырёх клонов

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис с иронией отнёсся к празднованию дня рождения в условиях карантина. Накануне, 22 апреля, бразильцу исполнилось 33 года.
Луис опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором сидит за столом, на котором стоит торт. Рядом с Давидом стоят четверо его клонов, которые поют ему праздничную песню.
«Одного Давида недостаточно, чтобы выразить благодарность за ваши сообщения! Всех люблю!» — написал игрок.
Видео доступно на «Чемпионате».
Давид Луис перешёл в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Витории» из Салвадора, «Бенфики» и «Пари Сен-Жермен». В сборную Бразилии вызывается с 2010 года.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтых и 1 красную карточку.
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