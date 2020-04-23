Давид Луис отпраздновал день рождения в компании четырёх клонов

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис с иронией отнёсся к празднованию дня рождения в условиях карантина. Накануне, 22 апреля, бразильцу исполнилось 33 года.



Луис опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором сидит за столом, на котором стоит торт. Рядом с Давидом стоят четверо его клонов, которые поют ему праздничную песню.



«Одного Давида недостаточно, чтобы выразить благодарность за ваши сообщения! Всех люблю!» — написал игрок.

Видео доступно на «Чемпионате».

Давид Луис перешёл в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Витории» из Салвадора, «Бенфики» и «Пари Сен-Жермен». В сборную Бразилии вызывается с 2010 года.



В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтых и 1 красную карточку.