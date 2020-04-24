Нападающий «Лестера» Джейми Варди перекрасил волосы в синий цвет вместе со всей семьей

33-летний нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди перекрасил волосы в синий цвет вместе со своей семьей, опубликовав видео в «Инстаграме».
Также нападающий принял участие в челлендже, суть которого заключается в нанесении удара по воротам, прокрутившись перед этим вокруг мяча 10 раз.
Видео доступно в «инстаграме» Варди.
В текущем сезоне Варди принял участие в 30 играх за «Лестер» во всех турнирах, отметившись 19 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Всего за карьеру 33-летний форвард провёл 340 матчей, в которых забил 160 голов и отдал 68 голевых передач.
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории турнира, а Варди отметился хет-триком. Видео доступно на «Чемпионате».
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