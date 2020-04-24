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Бывший нападающий «Рубина» и «Ростова» Марко Девич завершил карьеру

Бывший нападающий «Рубина» и «Ростова» Марко Девич завершил карьеру
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий казанского «Рубина», «Ростова» и сборной Украины Марко Девич принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщается на сайте украинского телеканала «Футбол 1». В нынешнем сезоне 36-летний футболист выступал за азербайджанский «Сабах».

«Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истёк. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Возможно, буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях. Пока учусь, есть неопределённость в этой сфере», — сказал Девич.

С 2014 по 2016 год Девич защищал цвета «Рубина», а в 2017 году стал игроком «Ростова». Ранее форвард также выступал за украинские «Волынь», «Металлист» и донецкий «Шахтёр».

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