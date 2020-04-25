Рафаэл: Неймару нужно сильно улучшиться за пределами поля. Сейчас он не является лидером

Защитник «Лиона» Рафаэл Перейра да Силва критически высказался о соотечественнике, звезде «ПСЖ» Неймаре.



«Конечно, Неймар нужен сборной Бразилии, это факт. Тем не менее ему нужно улучшиться за пределами поля. Футболисту это действительно важно. Надеюсь, ему удастся — тогда у Бразилии существенно повысятся шансы на титул чемпионов мира.



Когда сконцентрирован на футболе, Неймар — лучший игрок в мире. Но он не является лидером. Он может продолжать думать, что не должен делать определённые вещи, чтобы играть хорошо, но это не так. Футбол должен быть приоритетом в жизни каждого из игроков. Этот вид спорта состоит из большого количества деталей.



Играл с ним и знаю, что он не сильно прислушивается к советам со стороны. Говорю правду, пусть некоторые и не желают её слышать. В общем, если Ней сделает определённые выводы, Бразилию будет очень сложно остановить», — цитирует Рафаэла ESPN.