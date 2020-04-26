«Милан» рассматривает Йовича в качестве замены Ибрагимовичу

22-летний нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может заменить шведа Златана Ибрагимовича в «Милане», сообщает Calciomercato.

По данным источника, клуб проявлял интерес к Йовичу в 2019 году, однако серб отдал предпочтение «сливочным». Отмечается, что «Реал» намерен подписать ещё одного центрфорварда в летнее трансферное окно, поэтому в руководстве клуба будут готовы расстаться с Йовичем.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает летом, стороны пока не договорились о его продлении.

Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма сделки составила € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард стал автором 2 забитых мячей и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах испанской Примеры.