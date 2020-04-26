Источник: экс-тренер «Партизана» Николич согласовал контракт с «Локомотивом»

Бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич согласовал контракт с московским «Локомотивом», пишет сербское издание Hotsport.

Специалист подпишет контракт на два года с возможностью продления. Николич сменит нынешнего наставника «Локомотива» Юрия Сёмина 1 июля.

«Чемпионат» первым сообщил о том, что Николич может сменить Сёмина.

Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 72-летний специалист возглавляет команду с 2016 года. Ранее он тренировал «железнодорожников» в периоды с 2009 по 2010 год, с 1992-го по 2005-й и с 1986-го по 1990-й.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды стал чемпионом Российской Премьер-Лиги (2002, 2004, 2018) и шесть раз выиграл Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).