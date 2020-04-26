Лучано Спаллетти может возглавить «Ньюкасл»

Новым главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» может стать Лучано Спаллетти, утверждает Calciomercato.

По данным источника, видеть итальянского специалиста на посту наставника английского клуба хочет руководство суверенного фонда из Саудовской Аравии, который собирается купить «Ньюкасл Юнайтед».

Последним местом работы 61-летнего Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год. Также Лучано в Италии тренировал «Рому», «Удинезе», «Сампдорию» и ряд других клубов.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл Юнайтед» могут возглавить Маурисио Почеттино или Массимилано Аллегри.

«Ньюкасл Юнайтед», набрав в 29 матчах 35 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.