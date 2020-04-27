Семь игроков «Ливерпуля» попали в сборную сезона АПЛ по версии Daily Mail

Издание Daily Mail назвало символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.



Наибольшее представительство в команде получил «Ливерпуль» — семь игроков. Два футболиста представляют «Лестер Сити», по одному — «Манчестер Сити» и «Астон Виллу».

вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль»)

защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Чаглар Сёюнджю («Лестер Сити»)

полузащитники: Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер Сити»).

«Ливерпуль» является лидером АПЛ, набрав в 29 матчах 82 очка. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.