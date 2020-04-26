Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп назвал Александер-Арнольда лучшим игроком, подписанным при нём в «Ливерпуле»

Клопп назвал Александер-Арнольда лучшим игроком, подписанным при нём в «Ливерпуле»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Трента Александер-Арнольда лучшим игроком, которого он подписал во время работы в клубе.

«Нам даже не пришлось его покупать, просто мой ассистент Пеп Линдерс привёл его и сказал: «В «молодёжке» он играл на позиции опорника и в защите, на правом или левом фланге.

Потом он попал в основу, но была одна проблема: физическая форма была недостаточно развита. Он был совсем молод, но мы сразу увидели, что в его навыках не может быть никаких сомнений.

Мы усердно работали над его физической формой. Потом он начал развиваться самостоятельно, и это было просто невероятно. Он ошибался, но не сдавался», — приводит слова Клоппа Mirror.

При Клоппе в «Ливерпуль» перешли Мохамед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк и Алисон Бекер.

Клопп связался с отцом Мбаппе, чтобы выразить заинтересованность в игроке
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020