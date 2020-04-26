Клопп назвал Александер-Арнольда лучшим игроком, подписанным при нём в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Трента Александер-Арнольда лучшим игроком, которого он подписал во время работы в клубе.

«Нам даже не пришлось его покупать, просто мой ассистент Пеп Линдерс привёл его и сказал: «В «молодёжке» он играл на позиции опорника и в защите, на правом или левом фланге.



Потом он попал в основу, но была одна проблема: физическая форма была недостаточно развита. Он был совсем молод, но мы сразу увидели, что в его навыках не может быть никаких сомнений.



Мы усердно работали над его физической формой. Потом он начал развиваться самостоятельно, и это было просто невероятно. Он ошибался, но не сдавался», — приводит слова Клоппа Mirror.

При Клоппе в «Ливерпуль» перешли Мохамед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк и Алисон Бекер.