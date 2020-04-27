Генсек РФС: считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о судьбе нынешних розыгрышей Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

«Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершённым.

Открытым остаётся вопрос по Кубку России, в нём играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон. Много нюансов, примем решение по этому турниру позднее. Даты в календаре есть», — приводит слова генерального секретаря РФС «Спорт-экспресс».