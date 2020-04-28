«Барселона» предложила «Аяксу» трёх игроков за голикипера Онану

«Барселона» сделала предложение «Аяксу» по голкиперу Андре Онане, сообщает Voetbalzone.nl со ссылкой на Telegraaf.

Сообщается, что за вратаря каталонский клуб предложил «Аяксу» трёх игроков — Нету, Карлеса Аленью, Рики Пуига или Кольядо. Сам голкипер хочет перебраться в «Барселону», однако амстердамский клуб планирует сохранить Онану в своём составе ещё на один сезон.

24-летний Андре Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. Вратарь — воспитанник камерунской академии Самюэля Это'о. В 2010 году он попал в систему «Барселоны», за основную команду каталонского клуба не играл. В составе «Аякса» Онана стал чемпионом Нидерландов, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также выходил в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов, прерванном из-за пандемии коронавируса, Онана провёл 24 матча, в восьми из которых не пропустил ни одного мяча.