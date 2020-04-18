«Аякс» хочет получить за Онану € 40-45 млн

Камерунский вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана может покинуть клуб в ближайшее межсезонье, сообщает The Telegraph.
Руководство нидерландского клуба не возражает и хочет выручить за игрока € 40-45 млн. Основные претенденты на Онану — английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Барселона».
24-летний Андре Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. Вратарь — воспитанник камерунской академии Самюэля Это'о. В 2010 году он попал в систему «Барселоны», за основную команду каталонского клуба не играл. В составе «Аякса» Онана стал чемпионом Нидерландов, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также выходил в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов, прерванном из-за пандемии коронавируса, Онана провёл 24 матча, в восьми из которых не пропустил ни одного мяча.
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