Экс-скаут «Локо»: хотели Неймара, Сёмин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 млн?!»

Бывший скаут и руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году «железнодорожники» интересовались бразильским нападающим Неймаром.
«Мы были в Бразилии с ещё одним селекционером «Локомотива» Фузайловым — шёл чемпионат штата. А тут карнавал начался. И что-то в «Сантосе» случилось — то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли ещё какая-то причина — в общем конфликт. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодёжь. Ребята — 16, 17, 18 лет. Восемь или девять человек. Среди них — Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро…
К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Сёмину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!» А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
- 29 апреля 2020
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