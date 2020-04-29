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«Милан» намерен расстаться с Пепе Рейной

«Милан» намерен расстаться с Пепе Рейной
Футбол / Италия 0

Вратарь «Милана» Пепе Рейна, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.com, «россонери» намерены расстаться с 37-летним футболистом, поскольку более не готовы выплачивать ему годовой оклад в размере € 3 млн.

Не исключён вариант, при котором Рейна останется в «Астон Вилле» на постоянной основе. В арендном соглашении не предусмотрена опция выкупа, однако стороны в устной форме договорились, что продолжат сотрудничество, если команде удастся сохранить прописку в Премьер-лиге.

Контракт Рейны с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. Ранее испанский голкипер защищал цвета «Наполи», «Баварии», «Ливерпуля», «Вильярреала» и «Барселоны».

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