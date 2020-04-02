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Переболевший коронавирусом Рейна выложил видео тренировки

Переболевший коронавирусом Рейна выложил видео тренировки
Футбол / Англия 0

Испанский вратарь «Милана» Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за английскую «Астон Виллу», опубликовал видео в «Твиттере», на котором тренируется в домашних условиях.

Ранее Рейна заразился коронавирусом COVID-19, но уже вылечился от него. Видео испанец сопроводил подписью «Когда заканчивается гроза… Небо становится золотым от солнца. Я готов к борьбе. Взбодритель и будьте готовы дать бой коронавирусу. Спасибо за слова поддержки, которые вы мне прислали», — написал испанец.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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