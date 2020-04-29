Марадона попросил «руку бога» покончить с пандемией коронавируса
Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Случилась пандемия, и многие люди называют происходящее новой „рукой бога“. Но сегодня я прошу эту руку покончить с коронавирусом, чтобы люди могли вернуться к своей привычной жизни, здоровые и счастливые», — приводит слова Марадоны Reuters.
Марадона забил гол рукой в матче четвертьфинала чемпионата мира 1986 года Аргентина — Англия (2:1). Забитый мяч вошёл в историю как «рука бога».
Ранее Марадона выразил мнение, что некоторые клубы могут использовать пандемию коронавируса, чтобы не выплачивать футболистам зарплату.
Марадона: есть клубы, которые пользуются моментом, чтобы не платить футболистам
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