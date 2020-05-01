Объявлена дата возобновления чемпионата Португалии

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил дату возобновления сезона Примейры.
«С понедельника будет разрешено заниматься индивидуальными видами спорта на открытом воздухе. А в конце мая можно будет возобновить профессиональные соревнования в первом дивизионе португальского футбола», — цитирует Кошту SDPNoticias.
Проведение первых после возобновления матчей намечено на 30-31 мая. По словам Кошты, все встречи будут проходить при пустых трибунах. Решение было принято во время встречи Кошты с руководством Федерации футбола Португалии.
В чемпионате Португалии сыграно 24 тура. Турнирную таблицу Примейры возглавляет «Порту», набрав 60 очков, на втором месте расположилась «Бенфика» (59).
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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