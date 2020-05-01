Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Объявлена дата возобновления чемпионата Португалии

Объявлена дата возобновления чемпионата Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил дату возобновления сезона Примейры.

«С понедельника будет разрешено заниматься индивидуальными видами спорта на открытом воздухе. А в конце мая можно будет возобновить профессиональные соревнования в первом дивизионе португальского футбола», — цитирует Кошту SDPNoticias.

Проведение первых после возобновления матчей намечено на 30-31 мая. По словам Кошты, все встречи будут проходить при пустых трибунах. Решение было принято во время встречи Кошты с руководством Федерации футбола Португалии.

В чемпионате Португалии сыграно 24 тура. Турнирную таблицу Примейры возглавляет «Порту», набрав 60 очков, на втором месте расположилась «Бенфика» (59).

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

Чемпионат Португалии планируют возобновить в конце мая
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020