Объявлена дата возобновления чемпионата Португалии

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил дату возобновления сезона Примейры.

«С понедельника будет разрешено заниматься индивидуальными видами спорта на открытом воздухе. А в конце мая можно будет возобновить профессиональные соревнования в первом дивизионе португальского футбола», — цитирует Кошту SDPNoticias.

Проведение первых после возобновления матчей намечено на 30-31 мая. По словам Кошты, все встречи будут проходить при пустых трибунах. Решение было принято во время встречи Кошты с руководством Федерации футбола Португалии.



В чемпионате Португалии сыграно 24 тура. Турнирную таблицу Примейры возглавляет «Порту», набрав 60 очков, на втором месте расположилась «Бенфика» (59).



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.