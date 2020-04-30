Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Португалии планируют возобновить в конце мая

Чемпионат Португалии планируют возобновить в конце мая
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 30 апреля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявит дату возобновления сезона Примейры, сообщает Jornal de Noticias.

По данным источника, чемпионат возобновится в конце мая. Сообщается, что решение было принято во время встречи Кошты с руководством Федерации футбола Португалии. Все матчи будут проводиться при пустых трибунах и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В чемпионате Португалии сыграно 24 тура. Турнирную таблицу Примейры возглавляет «Порту», набрав 60 очков, на втором месте расположилась «Бенфика» (59).

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

Мейрелеш: поначалу в «Порту» Халк был нелеп. Он не знал, что такое футбол
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020