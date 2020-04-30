Чемпионат Португалии планируют возобновить в конце мая
Сегодня, 30 апреля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявит дату возобновления сезона Примейры, сообщает Jornal de Noticias.
По данным источника, чемпионат возобновится в конце мая. Сообщается, что решение было принято во время встречи Кошты с руководством Федерации футбола Португалии. Все матчи будут проводиться при пустых трибунах и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
В чемпионате Португалии сыграно 24 тура. Турнирную таблицу Примейры возглавляет «Порту», набрав 60 очков, на втором месте расположилась «Бенфика» (59).
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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