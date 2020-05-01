Жена Мамаева показала, как выглядела до пластики. Фото
Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева показала своё фото до того, как сделала пластику.
Алана в «Инстаграме» опубликовала фото, на котором ей 17-18 лет.
Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Аланы Мамаевой.
Алана – бывшая модель, которая была востребована как в России, так и в Европе. После замужества девушка покинула модельный бизнес. Пара воспитывает троих детей.
Напомним, 31-летний Мамаев выступает в составе „Ростова“. В этом сезоне полузащитник провёл за российский клуб один матч и забил один гол.
Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно, соревнования должны возобновиться в июне, а пока футболисты находятся на самоизоляции, в условиях которой поддерживают форму индивидуально.
Жена Мамаева ответила подписчику, спросившему, не употребляет ли Павел наркотики
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