Жена Мамаева показала, как выглядела до пластики. Фото

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева показала своё фото до того, как сделала пластику.

Алана в «Инстаграме» опубликовала фото, на котором ей 17-18 лет.

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Аланы Мамаевой.

Алана – бывшая модель, которая была востребована как в России, так и в Европе. После замужества девушка покинула модельный бизнес. Пара воспитывает троих детей.

Напомним, 31-летний Мамаев выступает в составе „Ростова“. В этом сезоне полузащитник провёл за российский клуб один матч и забил один гол.

Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно, соревнования должны возобновиться в июне, а пока футболисты находятся на самоизоляции, в условиях которой поддерживают форму индивидуально.