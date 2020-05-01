Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 от France Football

Издание France Football на своём сайте представило символическую сборную досрочно завершённого розыгрыша французской Лиги 1.
Места в составе команды не нашлось российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину, однако один его одноклубник туда всё же попал. Чемпиона Франции – «Пари Сен-Жермен» – в сборной представляют сразу пятеро футболистов.
Сборная сезона Лиги 1: Предраг Райкович («Реймс»), Амари Траоре («Ренн»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Крист-Эммануэль Мауасса («Ренн»), Марко Верратти («ПСЖ»), Эдуардо Камавинжа («Ренн»), Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).
В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
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