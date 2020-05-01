Все 20 клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть сезон

Итальянская Серия А провела голосование среди клубов относительно дальнейшей судьбы заключительной стадии сезона.
Как сообщает Football Italia, все 20 клубов лиги выразили желание доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что некоторые из них, в частности «Торино» и «Брешия», хотят досрочно завершить сезон.
Напомним, чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом проведение оставшихся матчей первенства оказалось под угрозой в связи с тем, что страна стала одним из главных очагов распространения вируса в Европе.
Ранее стало известно, что Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне, даже если чемпионат будет завершён досрочно.
- 1 мая 2020
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