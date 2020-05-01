Посол РФ в Болгарии объяснил, почему Давыдов не может вернуться в Россию

Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров рассказал, почему российский футболист Денис Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию.



Напомним, накануне Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА, после чего сообщил в соцсетях, что не может вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс, следующий по маршруту София — Москва — София. По словам футболиста, он приобрёл билеты на самолёт до расторжения соглашения с клубом.



«К сожалению, вывозных рейсов из Болгарии пока нет, полёт в Москву 2 мая — это частный коммерческий рейс, организованный болгарской компанией Bulgaria Air. Он летит в Москву пустым, так как российский аэропорт ограничил приём пассажиров из-за рубежа до 500 и на данный момент его возможности исчерпаны», — приводит слова Макарова ТАСС.

Денис Давыдов не смог вылететь из Болгарии. Он остался без жилья и контракта