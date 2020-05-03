Тео Эрнандес: возможность тренироваться с Ибрагимовичем — это подарок

Защитник «Милана» Тео Эрнандес поделился мнением о партнёре по команде Златане Ибрагимовиче.
«Я очень быстро адаптировался к Серии А и давлению большого клуба. Уверенность тренера во мне, помощь от партнёров по команде и поддержка болельщиков имеют основополагающее значение.
Доверие тренера имеет решающее значение. Я играю в топ-клубе и имею возможность учиться у лучших — это одна из вещей, которые я ценю больше всего. Возможность тренироваться со Златаном Ибрагимовичем — это подарок, это шанс работать с одним из лучших игроков в мире.
Я сразу почувствовал себя здесь как дома благодаря партнёрам, культуре, городу и философии клуба. Все эти факторы позволили мне адаптироваться», — приводит слова Эрнандеса Goal со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
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