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«Ювентус» готов заплатить € 45 млн за Тео Эрнандеса

«Ювентус» готов заплатить € 45 млн за Тео Эрнандеса
Футбол / Испания 0

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Милана» Тео Эрнандесу, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Ювентус» намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 45 млн. «Милан» готов рассмотреть предложения по игроку в размере € 40–50 млн. Эрнандес входит также в сферу интересов нескольких клубов из английской Премьер-лиги.

Эрнандес перешёл в «Милан» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (в 21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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