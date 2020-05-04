Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман успешно прошёл процедуру катетеризации сердца, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 57-летний специалист вернётся домой в понедельник, 4 мая. Ранее сообщалось, что Куман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Во время поездки на велосипеде он почувствовал себя плохо и на машине скорой помощи был доставлен в больницу. Сейчас тренер находится в одной из амстердамских больниц.

Под руководством Рональда Кумана сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контрактное соглашение Кумана с национальной командой действует до 2022 года.