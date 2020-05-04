Жена украинского футболиста Морозюка, выступающего в Турции, опубликовала фото без одежды

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, выступающего за турецкий «Ризеспор», опубликовала в «Инстаграме» горячее фото, пошутив про свою самооценку.
«Ой, да нормальная у меня самооценка! Целуй руку», — гласит подпись к публикации.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ирины Морозюк.
32-летний Морозюк, выступающий на позиции крайнего защитника, является воспитанником украинского «Львова» и провёл большую часть карьеры на родине, сменив там семь клубов. Зимой 2019 года перешёл на правах аренды в турецкий «Ризеспор», а уже летом присоединился к ним на постоянной основе в качестве свободного агента.
За сборную Украины Морозюк дебютировал в ноябре 2010 года и с тех пор провёл за неё 13 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
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