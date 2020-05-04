Губерниев: с интересом слежу за творчеством Шалимова. Он юморист, как выяснилось!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о высказываниях главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова.

Ранее Шалимов заявил, что лишь «дармоеды» могут просить у государства деньги во время пандемии коронавируса. Позже Шалимов удалил видео с критикой россиян и отметил, что людям нужно дружить с юмором.

«С интересом слежу за творчеством Игоря Шалимова. Он юморист, как выяснилось!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Шалимов возглавил грозненский «Ахмат» в сентябре 2019 года. Под руководством специалиста грозненский клуб, набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. И из-за угрозы распространения коронавируса сезон в чемпионате России в настоящее время приостановлен.