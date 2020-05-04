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Игорь Шалимов удалил скандальное видео с критикой россиян

Игорь Шалимов удалил скандальное видео с критикой россиян
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил несколько постов из своего «инстаграма».

Среди удалённых материалов оказалось скандальное видео, в котором специалист критикует россиян, требующих у государства поддержку в условиях нерабочих дней. В ролике Шалимов заявил следующее: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию. Каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать?»

Видео доступно на «Чемпионате».

Шалимов возглавил «Ахмат» в сентябре 2019 года. Под его руководством грозненский клуб, набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В настоящее время турнир приостановлен угрозы распространения коронавируса.

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