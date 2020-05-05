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Олдридж: Вернер должен быть готов к тому, что будет сидеть на скамейке в «Ливерпуле»

Олдридж: Вернер должен быть готов к тому, что будет сидеть на скамейке в «Ливерпуле»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж рассказал, с какой проблемой столкнётся форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, если перейдёт в мерсисайдский клуб.

«Мы все надеемся, что трансферный рынок вновь откроется и „Ливерпуль“ приобретёт кого-то для поддержки основной тройки нападения. Нынешнеее положение „Ливерпуля“ означает, что тот, кого они приобретут, будет игроком мирового класса с большим количеством голов. Он будет отчаянно пытаться проявить себя на поле и за его пределами, потому что стандарты клуба на данный момент очень высоки. Любой, кто придёт в „Ливерпуль“, должен будет внушить уверенность в себе. Даже Тимо Вернер столкнётся с большой проблемой, если перейдёт в „Ливерпуль“. Он должен быть готов к тому, что будет сидеть на скамейке», — приводит слова Олдриджа Liverpool Echo.

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