Стало известно, при каком условии «Ювентус» готов арендовать Санчо у «Юнайтед»

«Ювентус» допускает вариант с арендой 24-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо при условии, что английский клуб продолжит выплачивать ему часть заработной платы, которая составляет около € 8,5 млн в год. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, ранее туринский клуб был заинтересован в подписании другого крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, однако осуществление этого трансфера усложняет желание «красных дьяволов» выручить за него € 50 млн. Кроме того, «Ювентус» настораживает прошлое Гринвуда, которого обвиняли в домашнем насилии.

Напомним, с января минувшего сезона Санчо выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения: