Месси назвал игрока сборной Аргентины, которого ждёт большое будущее

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси после победы в товарищеском матче со сборной Гватемалы (4:1) похвалил соотечественника и игрока миланского «Интера» Валентина Карбони.

«У него большое настоящее и будущее, мы должны найти применение его таланту, так же, как и таланту других игроков, которые приходят к нам в сборную. С тех пор как мы приехали в США, он тренируется с нами. Я видел его в сборной до 20 лет, но он сильно вырос: он другой игрок, гораздо более обученный и с потрясающим качеством», — приводит слова Месси FCInterNews.

Карбони в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Монцу». В составе этой команды он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.