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Тюрам — журналисту, назвавшему его Килианом: я красивее и не похож на черепашку-ниндзя

Тюрам — журналисту, назвавшему его Килианом: я красивее и не похож на черепашку-ниндзя
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Форвард сборной Франции Маркус Тюрам ответил журналисту, который во время пресс-конференции назвал его Килианом (предположительно, он мог перепутать его с Мбаппе).

«Ты назвал меня Килианом? Я красивее и не похож на черепашку-ниндзя.

После финала чемпионата мира 2022 года я перестал сомневаться в Килиане. Он действительно лучший игрок в мире!» — приводит слова Тюрама AS.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Франции сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня. В нём французская национальная команда встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

В минувшем сезоне Тюрам принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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