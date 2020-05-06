«Барселона» опасается, что «Реал» и «МЮ» поднимут цену на Лаутаро Мартинеса

Каталонская «Барселона» столкнулась с трудностями, пытаясь приобрести нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса. Сине-гранатовые опасаются, что другие клубы включатся в активную борьбу за 22-летнего аргентинца, что приведёт к повышению его стоимости, сообщает ESPN.
«Интер» не заинтересован в продаже Мартинса, поэтому хочет, чтобы «Барселона» выплатила отступные за футболиста, которые составляют € 111 млн. Каталонский клуб не готов заплатить такие деньги и пытается снизить сумму трансфера, включив в сделку нескольких своих игроков.
На Мартинеса претендуют также мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Сам форвард хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне», за которую выступает его партнёр по национальной команде Лионель Месси.
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