В чемпионате Украины намерены использовать опыт Италии и Германии для возобновления сезона

Федерация футбола Украины намерена использовать опыт Италии и Германии для возобновления сезона, который в настоящее время из-за пандемии коронавируса приостановлен, утверждает Metaratings.

По данным источника, главным правилом протокола безопасности является проведение всех матчей при пустых трибунах. Футболистов и клубный персонал обяжут во внесоревновательный период использовать индивидуальные средства защиты — антисептики, маски и перчатки.

Перед каждым матчем футболисты будут проходить тестирование на коронавирус. При выездных матчах клубам будут рекомендовать использовать три автобуса. В один отель будет заселяться лишь одна команда. Перед матчем планируется использовать несколько раздевалок, чтобы минимизировать контакты между участниками соревнований. На скамейке запасных тренерский штаб и игроки должны будут находиться друг от друга на расстоянии минимум 1,5 метра. Футболистам будет рекомендовано не праздновать голы совместно.

С 11 мая на Украине будут несколько смягчены правила карантина, поэтому клубам разрешат проводить групповые тренировки на закрытых базах. При благоприятной ситуации чемпионат Украины может быть возобновлён 30 мая.

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