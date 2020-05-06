Фёдор Смолов: квартира в Испании очень маленькая. Не могу выйти на пробежку

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов дал интервью сотрудникам испанского клуба.
«Тренировался каждый день дома, в Москве. Сначала в квартире, затем во дворе. Бегал и делал упражнения с мячом. Там у меня было гораздо больше возможностей для тренировок, чем в Испании, так как здесь квартира очень маленькая. Не могу выйти на улицу, чтобы совершать пробежки», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе, опубликованном в «Твиттере».
Напомним, накануне Смолов вернулся в Испанию из России. Футболист посетил штаб-квартиру «Сельты» и прошёл тест на коронавирус.
Сообщалось, что форвард пропустит старт тренировочного процесса, так как ему предстоит пройти двухнедельный карантин. Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании.
- 6 мая 2020
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