Фёдор Смолов: квартира в Испании очень маленькая. Не могу выйти на пробежку

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов дал интервью сотрудникам испанского клуба.

«Тренировался каждый день дома, в Москве. Сначала в квартире, затем во дворе. Бегал и делал упражнения с мячом. Там у меня было гораздо больше возможностей для тренировок, чем в Испании, так как здесь квартира очень маленькая. Не могу выйти на улицу, чтобы совершать пробежки», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе, опубликованном в «Твиттере».

Напомним, накануне Смолов вернулся в Испанию из России. Футболист посетил штаб-квартиру «Сельты» и прошёл тест на коронавирус.

Сообщалось, что форвард пропустит старт тренировочного процесса, так как ему предстоит пройти двухнедельный карантин. Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании.